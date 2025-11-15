El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas que se intensificarán en los periodos de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en intervalos clave, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día, antes de recuperarse a 13 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 19-24 km/h, lo que contribuirá a la sensación de inclemencia del tiempo. Las ráfagas más fuertes se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría causar algunos inconvenientes en la movilidad y actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 90% en la tarde. Esto sugiere que los residentes de Valga deben estar preparados para condiciones severas, incluyendo posibles descargas eléctricas y lluvias intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que varían entre 4 y 8 mm a lo largo del día.

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de mayor inestabilidad. La situación meteorológica de hoy en Valga es un recordatorio de la importancia de estar preparados ante condiciones climáticas adversas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 7 mm, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán en los periodos posteriores. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.