El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 14 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para evitar el frío. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día, lo que puede generar una sensación de incomodidad.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se aconseja precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A lo largo del día, se espera que las tormentas sean más frecuentes entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta del 75% a 80% en esos periodos. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico y actividades al aire libre. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intensas en momentos puntuales, por lo que es recomendable llevar paraguas y evitar zonas propensas a inundaciones.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente nublado y tormentoso, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a todos los habitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y se mantengan informados sobre cualquier cambio en la situación.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 14 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.