El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán en los periodos de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será excesivamente frío, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así se mantendrá por encima del 90% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y humedad puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, con un 85% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los momentos más críticos para las tormentas se concentrarán en este intervalo, por lo que es aconsejable que los ciudadanos eviten actividades al aire libre durante estas horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 11 mm en total a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente nublado, con tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad junto con el viento del sur contribuirán a una sensación de frío. Se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas de la tarde, y estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las tormentas también son altamente probables, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 75% en la tarde.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 75% en los periodos de la mañana y la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.