El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

Las lluvias comenzarán de manera ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las horas posteriores. A medida que avance la mañana, se espera que la intensidad de las lluvias se mantenga baja, con valores de precipitación que rondarán entre 0.1 mm y 2 mm en diferentes periodos. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantiene alta, con un 70% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00.

La temperatura durante el día se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

En resumen, los habitantes de Soutomaior deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona experimenten lluvias.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará una sensación de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, aunque la cantidad de agua acumulada no será significativa, con valores que rondan entre 0.1 y 6 mm.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con un 91% de humedad relativa, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de que la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados .

