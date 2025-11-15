El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se irán intensificando a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 13 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 10 grados, que irán aumentando ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que se prevé que sople con fuerza.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 77% y el 91% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes en la mañana y disminuirán ligeramente hacia la tarde, aunque se mantendrán en niveles significativos.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían registrarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si tienen planes de salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Forcarei se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos. Las condiciones son propicias para la lluvia, que se espera sea escasa pero constante a lo largo del día, acumulando hasta 2 mm en total. La temperatura se mantendrá en torno a los 10-12 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la presencia de viento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.