El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes y visitantes experimenten lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las primeras horas, aumentando a 77 km/h en la primera parte de la mañana. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 25 y 36 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 80% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en combinación con las lluvias. Esto es un factor a tener en cuenta para quienes planean salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría mostrar intervalos nubosos, pero las lluvias seguirán siendo una constante. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la playa o cerca del agua.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que indica la posibilidad de precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará un ambiente inestable y propenso a la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que las lluvias sean escasas en algunos momentos, pero no se descartan episodios de mayor intensidad.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que generará un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.