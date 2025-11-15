El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 85% en los periodos de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, y a medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 94% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados.

La precipitación será un factor importante a considerar, con un total estimado de 2 mm de lluvia a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, con mayor intensidad en los periodos de tormenta. La probabilidad de precipitación es del 100% en las franjas horarias de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten chubascos durante este tiempo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 38 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 51 km/h en algunos momentos. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío mayor al que indican las temperaturas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que permitirán breves momentos de claridad, pero en general, la tendencia será hacia un tiempo gris y húmedo. En la tarde, se espera que las tormentas sean más frecuentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Es aconsejable que los residentes de Salvaterra de Miño tomen precauciones, especialmente si planean salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para navegar este día inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.