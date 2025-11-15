El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. La combinación de la humedad y las temperaturas frescas podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 7 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede contribuir a la sensación de frío y, junto con la lluvia, podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

La probabilidad de tormentas es notablemente alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la mañana y la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles interrupciones en sus actividades diarias.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer consigo un ligero aumento en la intensidad de las precipitaciones, lo que podría resultar en acumulaciones de agua en las calles y caminos.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas al salir.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 14 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 85% en los periodos de la tarde.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.