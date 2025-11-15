El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las tormentas sean una constante, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, que se mantendrán similares hasta la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser peligrosas, especialmente para vehículos ligeros y en zonas arboladas.

En cuanto a la precipitación, se espera que la acumulación total del día sea significativa, con valores que podrían llegar a los 6 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, pero se prevén episodios de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas es más alta.

Los intervalos nubosos también permitirán momentos de escasa visibilidad, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones. A medida que avance la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, pero las tormentas seguirán siendo una posibilidad hasta bien entrada la noche.

En resumen, Ribadumia enfrentará un día de clima inestable, con tormentas y lluvias que dominarán el panorama. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad durante este día de condiciones climáticas adversas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que indica la posibilidad de precipitaciones significativas a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas sugieren que la probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que refuerza la expectativa de un día húmedo y tormentoso.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un fenómeno constante. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea significativa, con valores que podrían llegar hasta los 7 mm en total.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.