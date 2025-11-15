El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará una sensación de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, aunque la cantidad de agua acumulada no será significativa, con valores que rondan entre 0.1 y 6 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 99% en las horas más críticas de la mañana. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 54 km/h en algunos momentos. Esta intensidad del viento, sumada a la inestabilidad del cielo, podría generar condiciones propensas para tormentas, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en torno al 70% en los intervalos más críticos.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias esporádicas. Hacia la tarde, la situación podría mejorar ligeramente, con intervalos nubosos y una disminución en la probabilidad de tormentas, aunque las nubes seguirán dominando el paisaje.

Es recomendable que los habitantes de Redondela tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas. La jornada se cerrará con cielos mayormente nublados, y aunque las lluvias disminuirán, la sensación de frescor persistirá hasta el ocaso, que se espera para las 18:12.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona experimenten lluvias.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con un 91% de humedad relativa, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de que la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.