El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica una alta probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría verse afectada por la combinación de la lluvia y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 44 km/h en algunos momentos, especialmente durante las tormentas. El viento soplará principalmente del sur y suroeste, lo que podría generar ráfagas fuertes que, junto con la lluvia, podrían dificultar la visibilidad y las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esta combinación de factores meteorológicos sugiere que es un día propenso a la incomodidad, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

A medida que avance el día, las condiciones de tormenta continuarán, con intervalos de lluvia escasa y nubosidad variable. Se prevé que las tormentas sean más intensas en las horas centrales del día, con una probabilidad de tormenta del 75% a 80% en los periodos más críticos. Esto significa que es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente si tienen planes de desplazamiento o actividades al aire libre.

Por la tarde, aunque la intensidad de las tormentas podría disminuir ligeramente, el cielo permanecerá cubierto y las lluvias seguirán siendo posibles. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe debido a la humedad y el viento.

En resumen, Pontevedra enfrentará un día de clima inestable, con tormentas y lluvias que dominarán el panorama. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.