El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán en los periodos posteriores. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones se estiman en torno a 3 mm en la mañana, con un aumento a 7 mm en la tarde, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia persistente. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias significativas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 13 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en los momentos más intensos de tormenta. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse por las calles de la localidad.

A medida que avance el día, las tormentas continuarán siendo una constante, con una probabilidad de tormenta que se sitúa entre el 75% y el 85% en los periodos de mayor actividad. Esto significa que es probable que se produzcan descargas eléctricas y vientos fuertes, lo que podría afectar tanto a la movilidad como a las actividades al aire libre.

En la tarde, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura podría descender a 11 grados en las horas más frescas, mientras que la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Los ciudadanos de Pontecesures deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante este día de clima adverso. La combinación de tormentas, lluvias y viento fuerte puede generar situaciones complicadas, por lo que es recomendable limitar las actividades al aire libre y estar preparados para posibles interrupciones en el servicio eléctrico o en el transporte.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 7 mm, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará un ambiente inestable y propenso a la lluvia. Las precipitaciones comenzarán a ser notorias, con valores que oscilarán entre 0.1 y 6 mm a lo largo del día, siendo más intensas en las primeras horas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas que se intensificarán en los periodos de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en intervalos clave, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.