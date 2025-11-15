El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que puede resultar fresco para quienes se desplacen al aire libre.

A lo largo del día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La precipitación será un factor clave hoy, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en las primeras horas y hasta 11 mm en las horas posteriores. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente, especialmente durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h. Esta velocidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de bruma, especialmente hacia la tarde y la noche. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se aconseja precaución a quienes se desplacen en vehículo.

En resumen, Ponteareas experimentará un día de clima variable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o realizar actividades en interiores, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.