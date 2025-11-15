El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 12 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será el principal factor a considerar, ya que la sensación térmica podría verse afectada por el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades en la vía pública, ya que las rachas de viento pueden ser impredecibles.

A medida que avance la jornada, se espera que las tormentas se mantengan, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de mayor intensidad en la lluvia. Las tormentas se prevén más frecuentes entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta del 90% en este periodo. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

A pesar de las inclemencias del tiempo, es importante recordar que este tipo de clima es habitual en la región durante esta época del año. Los habitantes de Ponte Caldelas están acostumbrados a estas condiciones y, con las precauciones adecuadas, podrán afrontar el día sin mayores inconvenientes. Mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales será clave para adaptarse a los cambios que puedan surgir a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona experimenten lluvias.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.