El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que las lluvias serán constantes y, en algunos momentos, intensas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad, que se mantendrá elevada durante todo el día, contribuirá a la persistencia de las nubes y la inestabilidad atmosférica.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen entre 0 y 5 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un pico de 4 mm esperado entre las 17:00 y las 18:00 horas. Esto coincide con la mayor actividad tormentosa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 44 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Este viento puede intensificar la sensación de frío y, junto con las lluvias, podría causar dificultades en la movilidad y la seguridad en las calles.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto implica que se podrían experimentar descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que podría afectar tanto a la infraestructura como a las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados, y la probabilidad de lluvia seguirá presente, aunque en menor intensidad. Los ciudadanos de Poio deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante este día de inclemencias climáticas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará un ambiente inestable y propenso a la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que las lluvias sean escasas en algunos momentos, pero no se descartan episodios de mayor intensidad.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que indica la posibilidad de precipitaciones significativas a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas sugieren que la probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que refuerza la expectativa de un día húmedo y tormentoso.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica una alta probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.