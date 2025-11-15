El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona experimenten lluvias.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante el día, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa. Esto puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las primeras horas del día y durante las tormentas. Se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias que podrían interrumpir las actividades diarias. Es recomendable mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y estar preparado para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.