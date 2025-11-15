El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las tormentas también son altamente probables, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 75% en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta 14 grados en la tarde, proporcionando un leve respiro en medio de las condiciones inclemencias.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que las lluvias sean más persistentes. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en torno al 89% a 94%, lo que indica que el ambiente se sentirá bastante húmedo y pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 59 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

La visibilidad podría verse afectada por las lluvias y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a quienes planeen salir que lo hagan con precaución, especialmente en carreteras y caminos rurales.

En resumen, el día de hoy en Oia se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los demás.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el aire.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 75% en los periodos de la mañana y la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán en los periodos de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.