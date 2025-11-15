El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 75% en los periodos de la mañana y la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Esto, combinado con una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día, creará una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente.

Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría intensificar la sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a la precipitación, se espera que caigan entre 1 y 2 mm de lluvia, con los momentos más intensos de lluvia ocurriendo en las primeras horas de la mañana y en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de que las condiciones mejoren hacia la noche, aunque las tormentas podrían persistir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, O Rosal experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas. Los residentes deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta y lluvia escasa. La temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las tormentas también son altamente probables, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 75% en la tarde.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán en los periodos de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.