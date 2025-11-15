El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 91-94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y denso.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar, con un total estimado de 0.5 mm a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de mayor actividad tormentosa, especialmente entre la mañana y la tarde. Se prevé que las tormentas sean más intensas entre las 13:00 y las 19:00, con una probabilidad de tormenta que alcanzará hasta el 90% en esos momentos.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en los momentos más ventosos. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de lluvia.

Los intervalos nubosos con lluvia escasa se alternarán con momentos de cielo muy nuboso, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de O Porriño tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente, la posibilidad de tormentas seguirá presente. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje otoñal en O Porriño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11-12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos del día.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.