El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados durante la mayor parte del día. Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que oscilará entre el 89% y el 100%. Esta combinación de factores puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las primeras horas y que se mantendrán en torno a los 20-30 km/h durante el resto del día. Estas ráfagas pueden intensificarse en momentos de tormenta, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar actividades al aire libre. Es importante tener precaución si se planea realizar actividades en la costa o en áreas expuestas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intensas en momentos puntuales, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.