El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque no será constante, puede intensificarse durante las tormentas, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en la carretera. Los conductores deben tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de las lluvias varíe, con intervalos de lluvia más intensa en la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 3 mm en las primeras horas, y hasta 10 mm en los periodos de mayor actividad. Esto podría generar charcos y acumulaciones en las calles, por lo que se aconseja a los peatones y ciclistas que tomen rutas seguras.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente nublado, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante el día.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el aire.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar a la ciudad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es muy probable que los vigueses experimenten chubascos a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.