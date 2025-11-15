El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11-12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse en algunos momentos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 8 mm, dependiendo del periodo.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día y un aumento a 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunas personas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y tormentas, lo que requerirá que los habitantes se mantengan informados y preparados para cualquier eventualidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 14 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará una sensación de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, aunque la cantidad de agua acumulada no será significativa, con valores que rondan entre 0.1 y 6 mm.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar a la ciudad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es muy probable que los vigueses experimenten chubascos a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.