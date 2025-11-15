El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 11 a 13 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa, que oscilará entre el 85% y el 100%, creará una sensación de frío y humedad en el ambiente. La humedad alcanzará su punto máximo en las horas de la tarde, lo que podría intensificar la percepción de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea constante, con acumulados que podrían llegar a los 4 mm en las primeras horas y disminuir ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, se anticipan intervalos de lluvia escasa en algunos momentos, lo que podría ofrecer breves respiros entre las tormentas. Las rachas de viento también serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 48 km/h, provenientes del sur. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente durante las tormentas.

La probabilidad de tormentas eléctricas es considerable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día y un 70% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Moraña deben estar preparados para posibles tormentas severas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento intensas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, la tendencia será hacia un tiempo inestable. Las temperaturas no variarán mucho, manteniéndose en torno a los 12 grados en la tarde y descendiendo ligeramente hacia la noche.

Es recomendable que los residentes de Moraña tomen precauciones, especialmente si planean salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para enfrentar este día de clima adverso.

El tiempo en otros municipios

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.