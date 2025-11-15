El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Mondariz se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de tormenta que podrían intensificarse en ciertos momentos. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 7 mm en las horas más activas, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, y nuevamente entre las 18:00 y las 19:00. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Mondariz se enfrenten a lluvias durante el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas y las condiciones de la carretera podrían deteriorarse debido a la lluvia.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben estar atentos y reducir la velocidad para garantizar su seguridad.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de las tormentas, aunque la posibilidad de lluvias persistirá. La temperatura podría subir un poco, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales del día, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad y el viento.

En resumen, Mondariz experimentará un día de inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias intermitentes. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones del tiempo y tomen las precauciones necesarias para enfrentar las condiciones adversas.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 a 12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará niveles elevados, superando el 90% en algunos momentos del día.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona experimenten lluvias.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que puede resultar fresco para quienes se desplacen al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.