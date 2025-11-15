El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , lo que proporciona un ambiente fresco, pero no excesivamente frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 31 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean más difíciles, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, se espera que las tormentas sean más intensas en los periodos de la mañana y la tarde, con una probabilidad de tormenta que se sitúa entre el 70% y el 80%. Esto significa que es probable que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y eviten desplazamientos innecesarios durante los momentos más críticos.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. La alta probabilidad de precipitaciones y tormentas sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un día inestable, con la posibilidad de interrupciones en sus planes habituales. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que indica la posibilidad de precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar condiciones inestables a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que la lluvia será un factor constante en la jornada.

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar a la ciudad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es muy probable que los vigueses experimenten chubascos a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.