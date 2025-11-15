El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que indica la posibilidad de precipitaciones significativas a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas sugieren que la probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que refuerza la expectativa de un día húmedo y tormentoso.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados durante la mayor parte del día. Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 100% en ciertos momentos, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La combinación de la temperatura y la humedad sugiere que el ambiente será bastante denso, lo que podría intensificar la percepción de frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad de lluvia oscile entre 0.1 y 4 milímetros a lo largo del día, con picos de intensidad en las horas centrales. Las tormentas que se prevén podrían traer consigo lluvias escasas, pero constantes, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona. La lluvia más intensa se anticipa en los periodos de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta el 80%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 46 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las tormentas podrían disminuir en intensidad hacia la noche, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de belleza natural en medio de la tormenta.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día de clima adverso, con lluvias y tormentas que dominarán el panorama. Se aconseja mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Barro se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará un ambiente inestable y potencialmente peligroso. La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando un 80% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intensas y descargas eléctricas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las tormentas sean una constante, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.