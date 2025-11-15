El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que generará un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que las lluvias serán casi inevitables. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 7 mm, dependiendo del periodo. La lluvia será más intensa en las primeras horas, con un pico de 6 mm a las 00:00, y se espera que continúe de manera intermitente hasta la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 76 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. La dirección del viento será predominantemente del sur y sureste, lo que podría generar sensaciones térmicas más frías. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, con ráfagas que podrían llegar a 60 km/h en la tarde.

La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Meaño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. La tarde podría traer un ligero alivio en la intensidad de las lluvias, pero la nubosidad persistirá, manteniendo el cielo cubierto.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las lluvias se tornarán más escasas, pero no se descartan chubascos aislados. En resumen, los residentes de Meaño deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias, tormentas y viento fuerte, lo que podría afectar actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las tormentas sean una constante, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias significativas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes y visitantes experimenten lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.