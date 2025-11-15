El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará un ambiente inestable y propenso a la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que las lluvias sean escasas en algunos momentos, pero no se descartan episodios de mayor intensidad.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 12 a 14 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La humedad será notable, especialmente en las primeras horas del día, con valores que oscilarán entre el 91% y el 98%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo y contribuir a la sensación de frío. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 28 km/h, lo que podría intensificar la percepción de inclemencia del tiempo.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 80% de posibilidad en los periodos críticos. Esto significa que los habitantes de Marín deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. La combinación de tormentas y viento puede generar condiciones peligrosas, especialmente para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir en intensidad, la posibilidad de chubascos persistirá. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Marín se presenta como un día de tormentas y lluvias, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que las lluvias serán constantes y, en algunos momentos, intensas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica una alta probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con un 91% de humedad relativa, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de que la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.