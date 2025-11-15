El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando ligeramente a 10 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 12 grados por la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una humedad relativa alta, que rondará entre el 80% y el 94%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, sobre todo para quienes se desplacen al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes entre las 10 y las 11 de la mañana, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su pico.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La tarde se presentará con cielos muy nubosos, lo que limitará la visibilidad y podría afectar el tráfico en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Lalín deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.