El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán en los periodos posteriores. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados durante el día. Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa en algunos periodos, pero se registrarán acumulaciones significativas a lo largo del día, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, las lluvias continuarán, aunque con variaciones en su intensidad. Las tormentas, que se prevén con una probabilidad del 80% en las primeras horas y del 75% en la tarde, podrían traer consigo ráfagas de viento que alcanzarán hasta 49 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en exteriores.

El viento soplará del sur, con rachas que variarán entre 15 y 76 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y la navegación en la costa. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades en la playa o en el mar.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las tormentas pueden disminuir en intensidad, la posibilidad de lluvias persistirá. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de interrupciones en sus planes debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.