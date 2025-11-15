El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta y lluvia escasa. La temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la temperatura oscile entre los 12 y 15 grados, con un leve aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad también indica que las condiciones son propicias para la formación de nubes y la posibilidad de lluvias intermitentes.

La precipitación acumulada durante el día podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 0.1 y 12 mm, dependiendo de la intensidad de las tormentas. Las probabilidades de precipitación son del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de A Guarda se enfrenten a lluvias a lo largo de la jornada. Las tormentas podrían ser acompañadas de ráfagas de viento, que alcanzarán velocidades de hasta 59 km/h, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con rachas que podrían superar los 50 km/h en los momentos más intensos. Esto no solo incrementará la sensación de frío, sino que también podría generar condiciones peligrosas, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y eviten salir sin un paraguas o chubasquero, ya que las lluvias pueden ser repentinas y fuertes.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de que las tormentas continúen. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando hasta un 85% en ciertos periodos. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se caracterizará por un tiempo inestable, con altas probabilidades de tormentas y lluvias, temperaturas frescas y vientos fuertes. La población debe estar alerta y tomar las precauciones necesarias para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.