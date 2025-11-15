El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 12 grados, descendiendo a 11 grados en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 48 km/h en las horas más activas. Esta velocidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se anticipan intervalos de nubosidad variable, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto. Las tormentas podrían ser más intensas en la tarde, con un aumento en la probabilidad de tormentas eléctricas, que se estima en un 80% durante las horas centrales del día. Esto podría llevar a la acumulación de agua en las calles y a la posibilidad de inundaciones locales, por lo que se aconseja evitar zonas propensas a encharcamientos.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas. Las temperaturas frescas y el viento fuerte añadirán un nivel de incomodidad, por lo que es recomendable que los residentes tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.