El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Forcarei se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 12 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá afectado por la sensación térmica provocada por el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo húmedo y fresco.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en los momentos más fuertes. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se aconseja precaución a quienes deban desplazarse, especialmente en áreas rurales donde el viento puede ser más fuerte.

A lo largo del día, se espera que las tormentas sean más frecuentes, con una probabilidad de tormenta que oscila entre el 75% y el 85% en diferentes periodos. Esto significa que es probable que se produzcan descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre. Los organizadores de eventos y actividades al exterior deben considerar la posibilidad de reprogramar o cancelar sus planes debido a estas condiciones.

La precipitación acumulada podría variar, con estimaciones que indican entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día. Las lluvias más intensas se prevén en las horas de la tarde, lo que podría causar encharcamientos en algunas zonas. Los servicios de emergencia y mantenimiento de infraestructuras están en alerta para responder a cualquier eventualidad que pueda surgir.

En resumen, el día de hoy en Forcarei se presenta como un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.