El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento, sumada a la inestabilidad atmosférica, podría contribuir a la formación de tormentas más intensas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento podrían causar la caída de ramas o incluso afectar la visibilidad en las carreteras.
A medida que avance la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las tormentas continuarán siendo una posibilidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias más intensas en algunos momentos. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 80% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas.
En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas frescas y la alta humedad, combinadas con vientos del sur, crearán un ambiente propenso a cambios bruscos. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Caballero desvela su plan contra la lluvia para el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Las necesidades educativas de los hijos vetan la custodia compartida