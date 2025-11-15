El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará un ambiente inestable y propenso a la lluvia. Las precipitaciones comenzarán a ser notorias, con valores que oscilarán entre 0.1 y 6 mm a lo largo del día, siendo más intensas en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cuntis experimenten lluvias continuas. Las tormentas también son un factor a tener en cuenta, con una probabilidad del 80% en las primeras horas y del 70% en la tarde. Esto sugiere que se podrían presentar tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que van desde la 1:00 hasta las 7:00 y de las 7:00 hasta la 1:00 del día siguiente.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 11 a 13 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para los residentes. La humedad será especialmente alta en las primeras horas, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 11 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en ciertos momentos. Este viento podría intensificar la sensación de frío, por lo que se recomienda a la población que se vista adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas adversas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con tormentas y lluvias escasas intermitentes. La tarde podría traer un ligero alivio en la intensidad de las precipitaciones, pero las condiciones seguirán siendo inestables. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las horas de mayor lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo tormentoso y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.