El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 7 mm, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío y un ambiente húmedo. La humedad será especialmente notable durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 21 y 25 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Las ráfagas de viento también podrían contribuir a la inestabilidad de las tormentas, aumentando la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos.

A lo largo del día, se prevé que las tormentas sean intermitentes, con momentos de lluvia escasa y otros de mayor intensidad. La probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 75% en las horas de la tarde. Esto sugiere que es recomendable estar preparado para condiciones climáticas adversas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y tormentas frecuentes. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que sea un día propicio para quedarse en casa o buscar refugio en lugares cubiertos. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.