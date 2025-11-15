El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 a 12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará niveles elevados, superando el 90% en algunos momentos del día.

A lo largo de la jornada, se espera que la precipitación sea variable, con acumulados que podrían llegar hasta 11 mm en las horas más intensas. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Cañiza experimenten chubascos a lo largo del día. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 75% de probabilidad de que se produzcan en las horas centrales de la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, la intensidad del viento podría variar, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría afectar actividades al aire libre. Los vientos del sur también contribuirán a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas.

La visibilidad podría verse reducida en algunas áreas debido a la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos, ya que las condiciones de visibilidad pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de tormenta podrían intensificarse, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los residentes deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y en las comunicaciones, así como para la posibilidad de inundaciones locales en áreas propensas.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se presenta como un día de clima inestable, con cielos cubiertos, alta probabilidad de tormentas y lluvias, y vientos significativos. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.