El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar condiciones inestables a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que la lluvia será un factor constante en la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 7 mm, con lluvias intermitentes que podrían ser más intensas en ciertos períodos. Se prevé que las tormentas sean acompañadas de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, cuando la actividad tormentosa podría ser más intensa. La lluvia comenzará a disminuir hacia la noche, pero no se descartan chubascos aislados.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes, especialmente en áreas expuestas, alcanzando hasta 85 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

A lo largo del día, la nubosidad será persistente, con intervalos de nubes muy densas que podrían limitar la visibilidad. Sin embargo, hacia el final de la tarde, es posible que se produzcan algunos claros temporales, aunque la probabilidad de tormentas seguirá presente.

Los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.