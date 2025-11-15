El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían llegar a los 76 km/h en los momentos más intensos de la tormenta, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que el día avance, las lluvias serán más intensas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera que la probabilidad de tormenta sea del 90%. Esto podría dar lugar a acumulaciones de agua en las calles y posibles inundaciones en zonas bajas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones al desplazarse.

En cuanto a la visibilidad, se verá reducida debido a la combinación de lluvia y viento, lo que podría complicar la circulación, especialmente en las horas de mayor actividad. Se recomienda a los conductores que mantengan una distancia prudente y reduzcan la velocidad.

En resumen, el día de hoy en Cambados se presenta como un día de tormenta, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y un viento fuerte del sur. Es fundamental que la población esté preparada para las inclemencias del tiempo y tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.