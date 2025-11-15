El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 a 14 grados a lo largo del día, lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 34 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío. Las ráfagas de viento pueden ser más fuertes durante las tormentas, alcanzando hasta 47 km/h en algunos momentos. Esto podría generar condiciones difíciles para actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera que las tormentas continúen, con intervalos de lluvia escasa y momentos de mayor intensidad. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm en total, lo que podría causar encharcamientos en algunas áreas. La tarde podría traer un ligero alivio, con una disminución en la intensidad de las lluvias, pero las probabilidades de tormenta se mantendrán altas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde.

Es importante que los habitantes de Caldas de Reis estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente. Las condiciones de tormenta y lluvia escasa pueden afectar el tráfico y las actividades cotidianas, por lo que se recomienda planificar con anticipación y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas más críticas.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis se presenta como un día de clima inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones meteorológicas que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.