El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que indica la posibilidad de precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será excesivamente frío, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se esperan rachas de viento que pueden alcanzar hasta 63 km/h, con dirección predominante del sur y sureste. Estas ráfagas pueden generar condiciones de incomodidad y, en combinación con la lluvia, podrían hacer que las actividades al aire libre sean complicadas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades en la costa o en áreas expuestas.

A lo largo del día, se anticipan intervalos de nubosidad variable, con momentos de lluvia escasa y tormentas. Las tormentas pueden ser acompañadas de descargas eléctricas, lo que aumenta la necesidad de precaución. La probabilidad de tormenta se sitúa en torno al 70-80%, lo que refuerza la idea de que el tiempo será inestable y propenso a cambios repentinos.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente cubierto y tormentoso, con altas probabilidades de lluvia y viento fuerte. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que eviten salir sin un paraguas o protección adecuada. La jornada promete ser un desafío para quienes necesiten desplazarse, por lo que es prudente planificar con antelación y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.