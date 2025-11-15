El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Barro se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que generará un ambiente inestable y potencialmente peligroso. La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando un 80% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intensas y descargas eléctricas.

Las precipitaciones comenzarán a acumularse desde la madrugada, con un total estimado de 4 mm en las primeras horas, y se espera que continúen a lo largo del día, aunque con variaciones en la intensidad. En total, se prevé que la lluvia alcance hasta 5 mm en el transcurso del día, lo que podría causar problemas de visibilidad y acumulación de agua en las calles. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 93% en la mañana y alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y malestar.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Los vientos, provenientes del sur, alcanzarán velocidades de hasta 24 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h, lo que añade un factor adicional de incomodidad y riesgo, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inalteradas, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas intermitentes. La tarde podría traer consigo un leve descenso en la intensidad de las tormentas, pero la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo alta. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre.

Es recomendable que quienes necesiten salir tomen precauciones, como el uso de paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Además, se aconseja evitar zonas propensas a inundaciones y estar atentos a las actualizaciones sobre el tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy en Barro será un día marcado por la inestabilidad climática, donde la precaución y la preparación serán clave para enfrentar las adversidades del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.