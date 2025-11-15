El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el aire.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con la intensidad de las tormentas que se anticipan. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 1 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en la tarde, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo húmedo y potencialmente peligroso.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Los vientos más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 80% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto significa que los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico o en el transporte debido a las condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un nivel adicional de precaución para quienes se encuentren en la calle o en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 13 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La puesta de sol se producirá a las 18:14, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En resumen, hoy en Baiona se anticipa un día marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y evite actividades al aire libre durante las horas más críticas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.