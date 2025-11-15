El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre de 2025, As Neves se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. A lo largo del día, se espera que las tormentas se intensifiquen, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar precipitaciones significativas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en las horas posteriores. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas varían, pero se anticipan entre 1 y 8 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia ocurriendo entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante estos períodos, se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, ya que las tormentas pueden ser acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por las condiciones de lluvia y la presencia de nubes densas, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades al aire libre. Se aconseja a los automovilistas que mantengan una distancia segura y reduzcan la velocidad en las carreteras.

A medida que el día avance, se prevé que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar hacia la noche, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que ha estado marcado por la inestabilidad y la actividad eléctrica en la atmósfera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de noviembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que puede resultar fresco para quienes se desplacen al aire libre.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 15 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 85% en los periodos de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-14T20:57:11.