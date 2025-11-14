El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén intensas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un factor constante. Se espera que la cantidad de precipitación acumulada alcance hasta 5 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, cuando las tormentas serán más frecuentes.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 15 grados . A pesar de la lluvia, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, especialmente por la mañana. Esto generará un ambiente bastante húmedo y pesado, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 51 km/h, con dirección predominante del sur. Estas ráfagas podrían intensificarse durante las tormentas, lo que podría causar problemas de visibilidad y, en algunos casos, afectar la seguridad en las calles. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

La probabilidad de tormentas se sitúa en un 75% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que las condiciones podrían ser peligrosas, especialmente para actividades al aire libre. Las tormentas podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un riesgo adicional. Se aconseja a la población que permanezca atenta a las alertas meteorológicas y evite situaciones que puedan poner en peligro su seguridad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La lluvia podría disminuir, pero no se descartan chubascos aislados. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, y la humedad comenzará a descender gradualmente.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se anticipa un día de tormentas y lluvias, con un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.