El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 15 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá afectado por la sensación térmica provocada por el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas y las calles podrían volverse resbaladizas debido a la lluvia.

A medida que avance el día, se espera que las tormentas continúen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Los intervalos nubosos con lluvia escasa también se presentarán, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos.

Para aquellos que tienen planes de salir, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que el día será mayormente gris y húmedo, con pocas oportunidades de ver el sol. La puesta de sol se espera para las 18:13, pero es probable que el cielo permanezca cubierto, lo que limitará la visibilidad del ocaso.

En resumen, el día de hoy en Vilagarcía de Arousa estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que dominarán el panorama. La comunidad debe estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.