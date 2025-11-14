El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Vilaboa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que la lluvia será una constante en el ambiente. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día, pero sin llegar a desaparecer por completo.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad, junto con las tormentas, podría hacer que la percepción del frío sea aún más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 44 km/h, provenientes del sur y sureste, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Este viento, junto con la lluvia, podría provocar momentos de mal tiempo que afecten la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, se alternarán momentos de lluvia escasa con intervalos nubosos. Sin embargo, las tormentas continuarán siendo una posibilidad, especialmente en las horas centrales de la jornada. La probabilidad de tormenta se sitúa en torno al 80%, lo que sugiere que es prudente estar preparado para condiciones climáticas severas.

En cuanto a la actividad agrícola, los agricultores deben estar atentos a las condiciones del suelo, ya que la lluvia constante podría afectar las labores de recolección y siembra. Las condiciones húmedas también pueden favorecer el desarrollo de enfermedades en cultivos, por lo que se recomienda monitorear de cerca las plantaciones.

En resumen, el día en Vilaboa se presenta como un desafío meteorológico, con tormentas, lluvia y viento fuerte. Es fundamental que los habitantes tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos en este clima inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.