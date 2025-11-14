El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa alcanzará niveles elevados, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto, combinado con la temperatura, generará un ambiente húmedo y fresco, ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, aunque se recomienda llevar ropa adecuada para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulados que podrían llegar hasta 3 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Vila de Cruces necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de hasta 44 km/h, principalmente del sur, lo que podría causar que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá entre 24 y 37 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 75% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. Esto significa que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de la mañana.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad. Las nubes altas podrían dar paso a momentos de claridad, pero en general, se espera que el día se mantenga gris y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también puede ofrecer momentos de belleza natural en Vila de Cruces.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.