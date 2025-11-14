El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que indica un inicio de jornada complicado. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para la lluvia intensa.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso, alcanzando los 13 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 93%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta los 45 km/h, con dirección predominante del sur. Esto puede generar condiciones de incomodidad y, en combinación con la lluvia, podría dificultar el desplazamiento por la ciudad. Los vientos más fuertes se esperan en las primeras horas de la tarde, lo que podría coincidir con los momentos de mayor actividad de las tormentas.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, pero la tendencia general será hacia un cielo muy nuboso, con tormentas y lluvias intermitentes. Las tormentas pueden ser acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% en los intervalos más críticos, lo que refuerza la necesidad de precaución.

Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, el día en Vigo se presenta como uno de los más inestables de la semana, con tormentas y lluvias que dominarán el panorama. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y vientos fuertes sugiere que será un día para permanecer en interiores siempre que sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.