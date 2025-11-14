El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la probabilidad de lluvias significativas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían intensificarse en ciertos momentos del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la formación de nubes de lluvia. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85-90%. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser intermitentes, la posibilidad de chubascos es constante.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 8 mm en las primeras horas, con una disminución gradual a lo largo del día. Sin embargo, se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 100% durante los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las tormentas también son una posibilidad, con probabilidades que oscilan entre el 65% y el 75% en los mismos intervalos.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que se mantengan entre 14 y 23 km/h a lo largo del día.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de las lluvias, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, y la sensación de frescura persistirá hasta el ocaso, que se producirá a las 18:12. En resumen, hoy en Valga se prevé un día de lluvias y tormentas, con un ambiente fresco y húmedo, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones cambiantes y llevar paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.