El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la probabilidad de lluvias significativas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían intensificarse en ciertos momentos del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente con la presencia del viento.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la formación de nubes de lluvia. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85-90%. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser intermitentes, la posibilidad de chubascos es constante.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 8 mm en las primeras horas, con una disminución gradual a lo largo del día. Sin embargo, se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 100% durante los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las tormentas también son una posibilidad, con probabilidades que oscilan entre el 65% y el 75% en los mismos intervalos.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que se mantengan entre 14 y 23 km/h a lo largo del día.
A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de las lluvias, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, y la sensación de frescura persistirá hasta el ocaso, que se producirá a las 18:12. En resumen, hoy en Valga se prevé un día de lluvias y tormentas, con un ambiente fresco y húmedo, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones cambiantes y llevar paraguas si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.
